RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україні схвалили виділення €1
млрд макрофінансової допомоги

Україні схвалили виділення €1 млрд макрофінансової допомоги
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:58

Україні схвалили виділення €1 млрд макрофінансової допомоги

Пропонуємо до обговорення:
Подальша макрофінансова допомога буде обумовлена прогресом у сфері запобігання корупції.

Дивися повний текст Україні схвалили виділення €1 млрд макрофінансової допомоги.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82212
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:59

налетай, распил начинай
OLeksa
 
Повідомлень: 147
З нами з: 17.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:51

Велике досягнення українстких "фахівців".
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1252
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:53

Каждому жителю надо заранее отложить по штуке гривень (это пока гривня не обесценилась)...
max_us_ua
 
Повідомлень: 2852
З нами з: 17.11.08
Подякував: 562 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:15

sena_2008atp, прекрасне досягнення українських фахівців, які забезпечили доступ до значного кредитного ресурсу під мінімальні відсотки. Але дивна річ - зрадофіли, які істерять, що Україні не дали кредит, точно так само істерять, коли цей кредит дали.
Sharpe
 
Повідомлень: 138
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:15

max_us_ua, а чому так мало? Рівень доходів громадян України дозволяє заощаджувати більше.
Sharpe
 
Повідомлень: 138
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:35

  max_us_ua написав:Каждому жителю надо заранее отложить по штуке гривень (это пока гривня не обесценилась)...

Чтоб скинуться на отдачу долгов керманычей и папиредников?
gh78
 
Повідомлень: 143
З нами з: 25.04.17
Подякував: 128 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:44

  Sharpe написав:sena_2008atp, прекрасне досягнення українських фахівців, які забезпечили доступ до значного кредитного ресурсу під мінімальні відсотки. Але дивна річ - зрадофіли, які істерять, що Україні не дали кредит, точно так само істерять, коли цей кредит дали.

Вата тут як тут. Гроші треба зароблять,а не клянчить.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1252
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:55

Помощь - это когда подарили, а так дали кредит под неясные проценты и условия. Два условия, и к гадалке не ходи, лес и земля.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 589
З нами з: 13.03.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:29

ГоловнЭ, що Європа не наполягає на розміщенні військової бази у Севастополі чи Одесі.
Ukrnalogi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1419
З нами з: 23.03.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, warlamp і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -... 1, 2, 3
R2 » Вів 29 тра, 2018 09:05
23 1063
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 19:33
ruvex
Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 23 тра, 2018 16:06
44 2974
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 18:50
Kudrjavuy
В Україні почали розробку протитанкового ракетного...
R2 » Пон 28 тра, 2018 06:33
4 136
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 18:16
myshapiton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6708)
29.05.2018 20:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.