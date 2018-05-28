Подальша макрофінансова допомога буде обумовлена прогресом у сфері запобігання корупції.
Дивися повний текст Україні схвалили виділення €1 млрд макрофінансової допомоги.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:58
Україні схвалили виділення €1 млрд макрофінансової допомоги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україні схвалили виділення €1 млрд макрофінансової допомоги.
Додано: Вів 29 тра, 2018 17:53
Каждому жителю надо заранее отложить по штуке гривень (это пока гривня не обесценилась)...
Додано: Вів 29 тра, 2018 18:15
sena_2008atp, прекрасне досягнення українських фахівців, які забезпечили доступ до значного кредитного ресурсу під мінімальні відсотки. Але дивна річ - зрадофіли, які істерять, що Україні не дали кредит, точно так само істерять, коли цей кредит дали.
Додано: Вів 29 тра, 2018 18:15
max_us_ua, а чому так мало? Рівень доходів громадян України дозволяє заощаджувати більше.
Додано: Вів 29 тра, 2018 18:35
Додано: Вів 29 тра, 2018 18:44
Вата тут як тут. Гроші треба зароблять,а не клянчить.
Додано: Вів 29 тра, 2018 18:55
Помощь - это когда подарили, а так дали кредит под неясные проценты и условия. Два условия, и к гадалке не ходи, лес и земля.
Додано: Вів 29 тра, 2018 19:29
ГоловнЭ, що Європа не наполягає на розміщенні військової бази у Севастополі чи Одесі.
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