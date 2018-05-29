RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україні схвалили виділення €1
млрд макрофінансової допомоги

Україні схвалили виділення €1 млрд макрофінансової допомоги
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 07:01

  Sharpe написав:sena_2008atp, прекрасне досягнення українських фахівців, які забезпечили доступ до значного кредитного ресурсу під мінімальні відсотки. Але дивна річ - зрадофіли, які істерять, що Україні не дали кредит, точно так само істерять, коли цей кредит дали.

Цікаве спостереження, вата буде кричати зрада, хай там що.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1241
З нами з: 17.03.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 29 тра, 2018 09:05
35 2156
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 07:07
p_a_l
В Україні можуть знизити акцизний податок на б/у іномарки
R2 » Вів 29 тра, 2018 13:47
5 174
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 20:37
EKO
Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 23 тра, 2018 16:06
44 3007
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 18:50
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.