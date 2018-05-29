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Україні схвалили виділення €1 млрд макрофінансової допомоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 тра, 2018 07:01
Sharpe написав:
sena_2008atp, прекрасне досягнення українських фахівців, які забезпечили доступ до значного кредитного ресурсу під мінімальні відсотки. Але дивна річ - зрадофіли, які істерять, що Україні не дали кредит, точно так само істерять, коли цей кредит дали.
Цікаве спостереження, вата буде кричати зрада, хай там що.
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