Україні схвалили виділення €1 млрд макрофінансової допомоги

Цікаве спостереження, вата буде кричати зрада, хай там що.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 07:01
Цікаве спостереження, вата буде кричати зрада, хай там що.
Додано: Сер 30 тра, 2018 09:10
Прокредитували б краще повне газосховище. Може й людям тоды на перекачку та переробку газу дысталось, й робота булаб. А так просто тупо спи##ять.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
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