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Україні схвалили виділення €1
млрд макрофінансової допомоги

Україні схвалили виділення €1 млрд макрофінансової допомоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 07:01

  Sharpe написав:sena_2008atp, прекрасне досягнення українських фахівців, які забезпечили доступ до значного кредитного ресурсу під мінімальні відсотки. Але дивна річ - зрадофіли, які істерять, що Україні не дали кредит, точно так само істерять, коли цей кредит дали.

Цікаве спостереження, вата буде кричати зрада, хай там що.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:10

Прокредитували б краще повне газосховище. Може й людям тоды на перекачку та переробку газу дысталось, й робота булаб. А так просто тупо спи##ять.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
KeepWarm
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