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У WebMoney пояснили, що буде
із грошима українців, що...

У WebMoney пояснили, що буде із грошима українців, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:56

У WebMoney пояснили, що буде із грошима українців, що...

Пропонуємо до обговорення:
Працювати з іншими типами титульних знаків, крім гривні, система продовжить в колишньому режимі.

Дивися повний текст У WebMoney пояснили, що буде із грошима українців, що "застрягли" в системі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:56

У меня там около десяти грн "застряло", официально жертвую их на памятник Порошенко. Естественно, посмертный
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:10

...и не позднее 24 мая 2021 года конвертировать титульные знаки WMU с “замороженных” кошельков на титульные знаки WMZ по курсу гривни к доллару. Во-первых, никаких гарантий, что вам потом это выплатят. Во-вторых, кто сказал, что санкции через 3 года снимут??? Их могут не снять и через 33года...
Watcher
 
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