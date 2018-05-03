Працювати з іншими типами титульних знаків, крім гривні, система продовжить в колишньому режимі.
Дивися повний текст У WebMoney пояснили, що буде із грошима українців, що "застрягли" в системі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 тра, 2018 17:56
У WebMoney пояснили, що буде із грошима українців, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У WebMoney пояснили, що буде із грошима українців, що "застрягли" в системі.
Додано: Вів 29 тра, 2018 17:56
У меня там около десяти грн "застряло", официально жертвую их на памятник Порошенко. Естественно, посмертный
Додано: Вів 29 тра, 2018 19:10
...и не позднее 24 мая 2021 года конвертировать титульные знаки WMU с “замороженных” кошельков на титульные знаки WMZ по курсу гривни к доллару. Во-первых, никаких гарантий, что вам потом это выплатят. Во-вторых, кто сказал, что санкции через 3 года снимут??? Их могут не снять и через 33года...
|