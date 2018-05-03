Працювати з іншими типами титульних знаків, крім гривні, система продовжить в колишньому режимі.
Дивися повний текст У WebMoney пояснили, що буде із грошима українців, що "застрягли" в системі.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 17:56
У WebMoney пояснили, що буде із грошима українців, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У WebMoney пояснили, що буде із грошима українців, що "застрягли" в системі.
Додано: Вів 29 тра, 2018 17:56
У меня там около десяти грн "застряло", официально жертвую их на памятник Порошенко. Естественно, посмертный
Додано: Вів 29 тра, 2018 19:10
...и не позднее 24 мая 2021 года конвертировать титульные знаки WMU с “замороженных” кошельков на титульные знаки WMZ по курсу гривни к доллару. Во-первых, никаких гарантий, что вам потом это выплатят. Во-вторых, кто сказал, что санкции через 3 года снимут??? Их могут не снять и через 33года...
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:10
в-третьих не известно какой будет этот курс НБУ. Наше "мудрое" правительство в очередной раз наказало свой же народ. Почему было не дать вывести людям свои деньги? Ответ прост - хотелось отжать хранящееся на счетах гаранта WMU, что и было с блеском осуществлено.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:19
Re: У WebMoney пояснили, що буде із грошима українців, що...
В ответ на "бомбежку Воронежа", ми "спалимо Полтаву"!
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:50
Не надо зрады. Кошельки в других валютах к Украине отношения не имеют. Принимаются к оплате и выводятся без проблем, но не официально или не здесь.
Возвращаемся на 10 лет назад к неофициальным методам обналички сразу в валютный кеш, только и всего.
Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.
Какое небо голубое....
Лап ту бу ди бу ду дай
Додано: Вів 29 тра, 2018 21:54
Нужно обращать внимание экономических журналистов на эту проблему и подписывать петицию к Рошена, смотришь - олигарх хоть немного в себя придёт и отменит эту ерунду как и сбежавший Янукович в своё время отменил.
Петиция здесь: ---} https://petition.president.gov.ua/petition/45006
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:10
Міжнародна компанія "РогаІКопитаМані". Все правильно зробили що забанили цю шарашкіну кантору.
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:14
sabretus2016, еще один Шариков! Если б дали людям время вывести свои деньги - то черт с вами - баньте, а так это похоже (да что там похоже - оно им и является) на банальный отжим денег.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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