Якщо працівницям відмовлять у працевлаштуванні, їм повинні будуть виплатити 3 посадові оклади.
Дивися повний текст Українські компанії зобов'язані продовжувати контракти вагітним жінкам - юрист.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 19:29
Українські компанії зобов'язані продовжувати контракти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські компанії зобов'язані продовжувати контракти вагітним жінкам - юрист.
Додано: Вів 29 тра, 2018 19:29
Чтобы понять, что эти самые компании плевали на законодательство, достаточно например в любом банке взять данные о декретчицах и посмотреть как все они были уволены по истечении 3-х летнего декрета - по собственному желанию - в реальности ставят ультиматум - вали нафиг - ты нам не нужна - максимум "вот тебе 2 оклада - и нафиг". Как пример - если кто либо хочет изучить этот вопрос. Никому из работодателей не нужны эти самые декретчицы и мамы малолетних детей в дальнейшем. Закон в Украине - иллюзия.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:31
sbrg2015
ну правильно, "эти самые компании" - не благотворительные организации, а женщина с маленьким ребенком вполне объективно проигрывает конкуренцию работнику с аналогичным уровнем опыта и знаний, но без ребенка
взносы за "декретный" платят... еще и через 3 года пару окладов
с точки зрения бизнеса - это бесцельное расходование ресурсов
Додано: Вів 29 тра, 2018 22:37
Не понимаю почему это должно быть проблемой компании, а не государства. Если глава компании не сделал эту женщину беременной-тогда это не его ответственность. Женщина или не предохранялась или запланировала ребёнка, в обоих случаях- это её выбор. Хочет государство позаботиться о декретчицах- пусть берёт на себя эту роль.
Додано: Вів 29 тра, 2018 22:41
не поленился, нашёл: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2018/02/05/the-worlds-richest-countries-guarantee-mothers-more-than-a-year-of-paid-maternity-leave-the-u-s-guarantees-them-nothing/?noredirect=on&utm_term=.c554cfe44eff
Жалуются что в США даже государство не оплачивает декрет, не то что корпорации и компании. В странах ЕС полегче: из гос бюджета эти суммы оплачиваются. И только у нас: пытаются на компании перекинуть ответственность.
Додано: Сер 30 тра, 2018 03:53
Re: Українські компанії зобов'язані продовжувати контракти..
Просто Верховный Суд ещё раз напомнил директорам компаний - дрючить надо своих юристов, чтобы в контрактах "было подстелено соломки" на этот случай. Вот и всё.
А как обойти (точнее- выполнить!) эту норму закона с минимальными потерями для компании как раз юристы компании (часто - сами тоже женщины! ) и должны придумать.
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