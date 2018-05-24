Українські компанії зобов'язані продовжувати контракти...

Додано: Сер 30 тра, 2018 11:56

Г-н темный ангел, как поговаривал другой "пророк": "сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать". К чему это я - мы не США, где иммиграционный поток превышает убыль населения, а прирост рождаемости обеспечивают в основном, э-э-э, потолерантнее, загоревшие лица, сидящие на вэлфэре. В Украине наблюдается огромная убыль населения, и государство - единственный драйвер, в подобной ситуации имеющий рычаги (весьма скромные и спорные, денег нет) давления на ситуацию. Та же картина по ЕС - там таки пытаются стимулировать рождаемость, понимая, что через 25-50 лет будет поздно. Статистика неумолима.. Впрочем, если вас устраивает снижение численности страны до 15-20 млн. (из которых больше половины возрастом за 60-т) за 50 лет, дискуссию можно считать закрытой - не о чем мне с вами, "неовуляшками", трепаться тут