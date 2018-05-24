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Додано: Сер 30 тра, 2018 11:56
Re: Українські компанії зобов'язані продовжувати контракти..
Г-н темный ангел, как поговаривал другой "пророк": "сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать". К чему это я - мы не США, где иммиграционный поток превышает убыль населения, а прирост рождаемости обеспечивают в основном, э-э-э, потолерантнее, загоревшие лица, сидящие на вэлфэре. В Украине наблюдается огромная убыль населения, и государство - единственный драйвер, в подобной ситуации имеющий рычаги (весьма скромные и спорные, денег нет) давления на ситуацию. Та же картина по ЕС - там таки пытаются стимулировать рождаемость, понимая, что через 25-50 лет будет поздно. Статистика неумолима.. Впрочем, если вас устраивает снижение численности страны до 15-20 млн. (из которых больше половины возрастом за 60-т) за 50 лет, дискуссию можно считать закрытой - не о чем мне с вами, "неовуляшками", трепаться тут
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:01
sequence, а почему у нас эта убыль населения? Потому что бизнес не хочет платить беременным? или всё же потому что работоспособное и репродуктивное население валит из страны из-за низкого уровня жизни? или вы считаете что переложив на плечи бизнеса заботу о декретных женщинах - демография сразу пойдет вверх? Наивно...
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Додано: Сер 30 тра, 2018 12:07
Некоторым бы голову включать.
Хорошо что у вас мама выбрала "побыть самкой 3 года" и появились вы - такой умный и красивый.
А ведь могла выбрать "работать по специальности, необходимой работодателю".
Хотя... так ли хорошо...
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Додано: Сер 30 тра, 2018 12:13
А что делать органу, имеющему монополию на силу в отсутствие денех?? Предложите варианты. Попрошу заметить - я не сторонник подобных мер, НО.. Как говорила мне руководитель крупного предприятия, наибольшего налогоплательщика наибольшей области на Западе Украины: "бизнес - это ответственность. В том числе за судьбы трудоустроенных у тебя людей. Чем больше бизнес - тем больше ответственность".. Но это все глупости, не??
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:34
Пожалуйста, перечислите негативные последствия такого исхода.
Ремарка о 60ти летних не в кассу - их уже сейчас больше, это во первых. Во вторых, вы считаете 60-ти летних инвалидами/неполноценными/любое другое определение отражающее их бесполезность виду/обществу?
И да, мне абсолютно по-фигу сколько там населения в стране. 50-30-15-5 миллионов. Какая разница? Если решите ответить, пожалуйста не нужно транслировать ваши эмоции - абсолютно не интересно. Факты, ссылки на исследования о пагубном влиянии уменьшения населения с X млн до Y млн.
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:46
Бизнес это прежде всего зарабатывание денег. Это его основная и единственная цель. Всё остальное это побочные эффекты, которые возникают на пути к ней. Если забота о коллективе даёт большую прибыль или защищает от убытков - заботимся. Если нет - не заботимся. Всё. Так работает весь бизнес во всём мире. Если собственник решил успокоить совесть - он может раздать часть прибыли. Если ему плевать на совесть - он её не раздаёт. Может так случиться что это позволит ему больше заработать, а может так случится что этих денег ему не хватило и в результате конкурентной борьбы он помер.
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:47
Зарекался спорить, ну да ладно.. Вы знаете что такое системы с положительной обратной связью? Если не вдаваться в подробности, это значит "чем хуже, тем хуже". Страны без человеческого потенциала, а также без наличия этих человеков как таковых рано или поздно превращаются в условную пустыню. А долги накапливаются - отдавать некому. Мигранты не едут - нечего ловить. Таким несознательным образом, вы обрекаете своих детей (за наличием таковых) на жизнь в условном Сомали с обесцененной валютой, отсутствием промышленности, армии и, по итогу, границ..
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:51
К сожалению, многие собственники/акционеры так и думают - таковых у нас в стране большинство. Есть и те, которые думают по другому. А есть сообщество стран, куда по официальной версии мы стремимся, где собственников ЗАСТАВЛЯЮТ так думать - социальная ответственность и т.д.. Ну да ладно - вам, "неовуляшкам" виднее
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