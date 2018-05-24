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Українські компанії зобов'язані
продовжувати контракти...

Українські компанії зобов'язані продовжувати контракти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:27

  kirsh написав:..

что значит к сожалению? это правильная мысль. тут уже не единожды говорилось: цель любого бизнеса - прибыль, ни больше ни меньше...бизнес - не благотворительность, чем больше подобных "ограничений", тем хуже развивается бизнес, меньше растет экономика...
бизнес для того и платит налоги, чтоб государство выполняло свои функции, а именно в данном случае беспокоилось о временно нетрудоспособных

Никто не говорит, что бизнес - это благотворительность. Вы тут налоги затронули - много у нас любителей честно налоги платить?? кубырнадцать СПД при одном ООО, "инвестиции в оборудование" с оффшоров с завышенной стоимостью и высокой амортизацией, сторнирующей налоги, налом дешевле безнала. Не слышали? ну-ну
sequence
 
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