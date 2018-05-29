Принцев мало и на всех их не хватает ! Вот поэтому по закону - имеет права на 3 года, а выходит на работу сразу из роддома
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Додано: Сер 30 тра, 2018 15:16
Re: Українські компанії зобов'язані продовжувати контракти..
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:21
Госудатство должно, но денег нет. Бизнес не может, но должен. Не все просто у нас в стране. Если серьезно - мало населения, значит будет слабая экономика, некому защищать территорию. Не будут следить и воспитывать детей (родители) будет ребенок потенциальным преступником. Обществу это надо? А если этот ребенок вырастит и пырнет ножом тебя?
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:58
Re: Українські компанії зобов'язані продовжувати контракти..
Враньё полнейшее, особенно если говорить о банках. Может как исключение такое и происходит в подразделениях с неадекватными руководителями, но именно как исключение.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:03
Давайте все нафиг развалим в угоду бедным и убогим и свалим в Польшу, рашку или еще куда. Если не будет выгодно работать бизнесу, тут оставаться не будет смысла не зависимости от того будет кто-то бегать с ножом или нет. Работайте сами на государство за 300$
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