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Українські компанії зобов'язані
продовжувати контракти...

Українські компанії зобов'язані продовжувати контракти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:16

Re: Українські компанії зобов'язані продовжувати контракти..

  ssnet написав:Если женщина выбрала для продолжения рода какого-то нищеброта,
Принцев мало и на всех их не хватает ! Вот поэтому по закону - имеет права на 3 года, а выходит на работу сразу из роддома
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:21

Госудатство должно, но денег нет. Бизнес не может, но должен. :mrgreen: Не все просто у нас в стране. Если серьезно - мало населения, значит будет слабая экономика, некому защищать территорию. Не будут следить и воспитывать детей (родители) будет ребенок потенциальным преступником. Обществу это надо? А если этот ребенок вырастит и пырнет ножом тебя?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:58

Re: Українські компанії зобов'язані продовжувати контракти..

sbrg2015 написав:Чтобы понять, что эти самые компании плевали на законодательство, достаточно например в любом банке взять данные о декретчицах и посмотреть как все они были уволены по истечении 3-х летнего декрета - по собственному желанию - в реальности ставят ультиматум - вали нафиг - ты нам не нужна - максимум "вот тебе 2 оклада - и нафиг". Как пример - если кто либо хочет изучить этот вопрос. Никому из работодателей не нужны эти самые декретчицы и мамы малолетних детей в дальнейшем. Закон в Украине - иллюзия.


Враньё полнейшее, особенно если говорить о банках. Может как исключение такое и происходит в подразделениях с неадекватными руководителями, но именно как исключение.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:03

  Molchyn написав:Госудатство должно, но денег нет. Бизнес не может, но должен. :mrgreen: Не все просто у нас в стране. Если серьезно - мало населения, значит будет слабая экономика, некому защищать территорию. Не будут следить и воспитывать детей (родители) будет ребенок потенциальным преступником. Обществу это надо? А если этот ребенок вырастит и пырнет ножом тебя?

Давайте все нафиг развалим в угоду бедным и убогим и свалим в Польшу, рашку или еще куда. Если не будет выгодно работать бизнесу, тут оставаться не будет смысла не зависимости от того будет кто-то бегать с ножом или нет. Работайте сами на государство за 300$
ssnet
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