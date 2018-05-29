Принцев мало и на всех их не хватает ! Вот поэтому по закону - имеет права на 3 года, а выходит на работу сразу из роддома
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Додано: Сер 30 тра, 2018 15:16
Re: Українські компанії зобов'язані продовжувати контракти..
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:21
Госудатство должно, но денег нет. Бизнес не может, но должен. Не все просто у нас в стране. Если серьезно - мало населения, значит будет слабая экономика, некому защищать территорию. Не будут следить и воспитывать детей (родители) будет ребенок потенциальным преступником. Обществу это надо? А если этот ребенок вырастит и пырнет ножом тебя?
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:58
Re: Українські компанії зобов'язані продовжувати контракти..
Враньё полнейшее, особенно если говорить о банках. Может как исключение такое и происходит в подразделениях с неадекватными руководителями, но именно как исключение.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:03
Давайте все нафиг развалим в угоду бедным и убогим и свалим в Польшу, рашку или еще куда. Если не будет выгодно работать бизнесу, тут оставаться не будет смысла не зависимости от того будет кто-то бегать с ножом или нет. Работайте сами на государство за 300$
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:59
ssnet
Спасибо, но я уже трудоустроен. У Вас дети есть? Тут Грося пиарится, что внедрит для новорожденных беби бокс. Так я к тому, что некоторая часть населения за чертой бедности. Если молодые семьи финансово не поддерживать то размножаться будут тока депутаты и олигархи. Кто батрачить будет? Или в этой стране все беды от рожениц, пардон... но это уже слишком.
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:05
Чем выше достаток, тем ниже рождаемость. Я высказываю свое личное мнение в защиту работодателя придерживаясь здравого смысла (работаю по найму), и мое мнение подтверждено поступками моей жизни, хотя Вам это в голову не приходило. Так же как вероятность того, что я женского рода. Страх быть не рожденным, развеселили... непонятно что у вас в голове.
Додано: Чет 31 тра, 2018 07:48
Первый тезис у вас правильный - цель бизнеса - зарабатывание денег.
Второй тезис неправильный - государство существует не для сбора налогов, а для установления и поддерживания правил для общества.
В том числе и для бизнеса.
8-часовой рабочий день, ежегодный отпуск, оплачиваемые больничные, декреты - и так далее. Все эти правила не от балды придуманы, а для нормального и адекватного сосуществования бизнеса и общества, для их гармоничного развития.
А то вас послушать нужно вводить дичайший капитализм без ограничений - и страна расцветет. Отменяем отпуска, больничные, декреты, 8-часовой рабочий день, минималку, выходные, перерывы на обеды - ведь всё это мешает делать прибыль бизнесу. Ух заживем тогда! Так?
Только вот во всех развитых странах давно уже отказались от дичайшего капитализма, как от ограниченной и тупиковой модели общества.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 31 тра, 2018 09:24
я бы на вашем месте загуглил функции государства, быть может бы вы по другому заговорили... я нигде не говорил, что функция государства - собирать налоги, но именно с помощью этих налогов государство и выполняет свои функции, одна из которых = социальная...
не стоит вдаваться в крайности... но стран, которые (если мы уже говорим о данном конкретном случае) предоставляют подобные преференции беременным, можно пересчитать по пальцам руки и развитых, как правило, среди них нет... задайтесь вопросом, почему?
если вы считаете, что невозможность уволить человека с ребенком до 3х лет, вне зависимости от того, работает он или нет, нужен он или нет - норма, то мне трудно что-либо с вами обсуждать... поинтересуйтесь на досуге о размерах декретных отпусков,
да и отпусков в целом в развитых экономиках
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