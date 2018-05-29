Українські компанії зобов'язані продовжувати контракти...

Додано: Чет 31 тра, 2018 09:24

Shram написав: Первый тезис у вас правильный - цель бизнеса - зарабатывание денег.

Второй тезис неправильный - государство существует не для сбора налогов, а для установления и поддерживания правил для общества.

В том числе и для бизнеса.

8-часовой рабочий день, ежегодный отпуск, оплачиваемые больничные, декреты - и так далее. Все эти правила не от балды придуманы, а для нормального и адекватного сосуществования бизнеса и общества, для их гармоничного развития.



А то вас послушать нужно вводить дичайший капитализм без ограничений - и страна расцветет. Отменяем отпуска, больничные, декреты, 8-часовой рабочий день, минималку, выходные, перерывы на обеды - ведь всё это мешает делать прибыль бизнесу. Ух заживем тогда! Так?



Только вот во всех развитых странах давно уже отказались от дичайшего капитализма, как от ограниченной и тупиковой модели общества. Первый тезис у вас правильный - цель бизнеса - зарабатывание денег.Второй тезис неправильный - государство существует не для сбора налогов, а для установления и поддерживания правил для общества.В том числе и для бизнеса.8-часовой рабочий день, ежегодный отпуск, оплачиваемые больничные, декреты - и так далее. Все эти правила не от балды придуманы, а для нормального и адекватного сосуществования бизнеса и общества, для их гармоничного развития.А то вас послушать нужно вводить дичайший капитализм без ограничений - и страна расцветет. Отменяем отпуска, больничные, декреты, 8-часовой рабочий день, минималку, выходные, перерывы на обеды - ведь всё это мешает делать прибыль бизнесу. Ух заживем тогда! Так?Только вот во всех развитых странах давно уже отказались от дичайшего капитализма, как от ограниченной и тупиковой модели общества.

я бы на вашем месте загуглил функции государства, быть может бы вы по другому заговорили... я нигде не говорил, что функция государства - собирать налоги, но именно с помощью этих налогов государство и выполняет свои функции, одна из которых = социальная...не стоит вдаваться в крайности... но стран, которые (если мы уже говорим о данном конкретном случае) предоставляют подобные преференции беременным, можно пересчитать по пальцам руки и развитых, как правило, среди них нет... задайтесь вопросом, почему?если вы считаете, что невозможность уволить человека с ребенком до 3х лет, вне зависимости от того, работает он или нет, нужен он или нет - норма, то мне трудно что-либо с вами обсуждать... поинтересуйтесь на досуге о размерах декретных отпусков,да и отпусков в целом в развитых экономиках