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НБУ виділив 655 млн грн на
рефінансування двох банків

НБУ виділив 655 млн грн на рефінансування двох банків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:26

НБУ виділив 655 млн грн на рефінансування двох банків

Пропонуємо до обговорення:
Майже 700 млн грн видано в борг під 19% річних.

Дивися повний текст НБУ виділив 655 млн грн на рефінансування двох банків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:26

У нбу берут в долг даже с процентной ставкой 19% на срок от 14 дней.
А народу на тех сроках максимум по 9-10% грязными предлагают.

Ну, чего тут сказать - жлобы докерувалися.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:31

  EKO написав:У нбу берут в долг даже с процентной ставкой 19% на срок от 14 дней.
А народу на тех сроках максимум по 9-10% грязными предлагают.

Ну, чего тут сказать - жлобы докерувалися.

Мало того, что под 19%, так ещё нужно и залог
gh78
 
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