Майже 700 млн грн видано в борг під 19% річних.
Дивися повний текст НБУ виділив 655 млн грн на рефінансування двох банків.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:26
НБУ виділив 655 млн грн на рефінансування двох банків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ виділив 655 млн грн на рефінансування двох банків.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:26
У нбу берут в долг даже с процентной ставкой 19% на срок от 14 дней.
А народу на тех сроках максимум по 9-10% грязными предлагают.
Ну, чего тут сказать - жлобы докерувалися.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:31
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