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Мета "Північного потоку-2"
- знищити газотранспортну...

Мета "Північного потоку-2" - знищити газотранспортну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:54

  Molchyn написав:Я понимаю, что вызову волну негатива, но рискну. Не встречал инфы по поводу износа нашей ГТС. Поэтому очень интересно в каком она состоянии. То что она заполнена на минимум, а могла быть заполнена на 100% от проектной мощности... Может она и на половине порвется? Может русские не только по политике но и с точки зрения гарантий транзита сюда не хотят качать? Я не эксперт, но дороги у нас в плохом состоянии (чтобы не спорили - какая-то их часть), то логично предположить что и с трубой может не все в порядке.

Так Гройсман уже же ж говорил, что вместо вбухивания миллиардов в чисто политический и вредный проект надо почти столько же миллиардов (ну чуть больше, но не на порядок) вбухать в реконструкцию абсолютно аполитичной, искренне любящей всех европейцев и сверхмощной, но чуточку подобветшавшей и протершейся трубы. Всего-то заменить все газонасосные станции, ну и линейную часть чуточку подлатать чуть более, чем всю... Зато после этого евроориентинованной Украине гарантировано стабильное поступление коштов от транзита. И всем хорошо будет. Профит.
dm_rodionov
 
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