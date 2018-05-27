Мета "Північного потоку-2" - знищити газотранспортну...

Molchyn написав:Я понимаю, что вызову волну негатива, но рискну. Не встречал инфы по поводу износа нашей ГТС. Поэтому очень интересно в каком она состоянии. То что она заполнена на минимум, а могла быть заполнена на 100% от проектной мощности... Может она и на половине порвется? Может русские не только по политике но и с точки зрения гарантий транзита сюда не хотят качать? Я не эксперт, но дороги у нас в плохом состоянии (чтобы не спорили - какая-то их часть), то логично предположить что и с трубой может не все в порядке.
Так Гройсман уже же ж говорил, что вместо вбухивания миллиардов в чисто политический и вредный проект надо почти столько же миллиардов (ну чуть больше, но не на порядок) вбухать в реконструкцию абсолютно аполитичной, искренне любящей всех европейцев и сверхмощной, но чуточку подобветшавшей и протершейся трубы. Всего-то заменить все газонасосные станции, ну и линейную часть чуточку подлатать чуть более, чем всю... Зато после этого евроориентинованной Украине гарантировано стабильное поступление коштов от транзита. И всем хорошо будет. Профит.