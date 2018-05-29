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Мета "Північного потоку-2"
- знищити газотранспортну...

Мета "Північного потоку-2" - знищити газотранспортну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:08

sal ГТС (труба)
доброжелательна к европейским потребителям
. Это тоже интересная ситуация. :mrgreen: еще немного и до интима дойдет. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 22:30

  dvery1 написав:alles wird gut, keine Sorge

aber nach 2019... :mrgreen:
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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