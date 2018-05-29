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Мета "Північного потоку-2" - знищити газотранспортну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:08
sal
ГТС (труба)
доброжелательна к европейским потребителям
. Это тоже интересная ситуация.
еще немного и до интима дойдет.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 22:30
dvery1 написав:
alles wird gut, keine Sorge
aber nach 2019...
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