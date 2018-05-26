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Українці не поспішають брати в
управління власні будинки...

Українці не поспішають брати в управління власні будинки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:35

Українці не поспішають брати в управління власні будинки...

Пропонуємо до обговорення:
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R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:35

Ну так ЖЭКи должны сначала отремонтировать дома и привести в порядок то что передавать в управление собрались. Если предприятие в коммунальную собственность передаёт дома или общежития- его заставляют сначала отремонтировать его, так что логично что они должны сделать точно также.
Reddick
 
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