Ті, хто запізниться, ризикують залишитися без субсидій.
Дивися повний текст Українці не поспішають брати в управління власні будинки - експерт.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 22:35
Українці не поспішають брати в управління власні будинки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці не поспішають брати в управління власні будинки - експерт.
Додано: Вів 29 тра, 2018 22:35
Ну так ЖЭКи должны сначала отремонтировать дома и привести в порядок то что передавать в управление собрались. Если предприятие в коммунальную собственность передаёт дома или общежития- его заставляют сначала отремонтировать его, так что логично что они должны сделать точно также.
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