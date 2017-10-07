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FDA схвалило інструмент з
розумним інтелектом для...

FDA схвалило інструмент з розумним інтелектом для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 05:30

FDA схвалило інструмент з розумним інтелектом для...

Пропонуємо до обговорення:
Апарат використовує алгоритми машинного навчання для аналізу двомірних рентгенівських знімків.

Дивися повний текст FDA схвалило інструмент з розумним інтелектом для діагностики переломів зап'ястя.
R2
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