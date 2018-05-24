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NASA знайшло новий
спосіб підкорити Місяць

NASA знайшло новий спосіб підкорити Місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:17

NASA знайшло новий спосіб підкорити Місяць

Пропонуємо до обговорення:
NASA має намір почати купувати місця на невеликих комерційних супутниках до кінця року і почати шукати мініатюрні прилади для рейсів на Місяць.

Дивися повний текст NASA знайшло новий спосіб підкорити Місяць.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:17

1. " способных до конца 2021 года доставить до десяти килограммов техники к лунной поверхности".
2. "Груз, который NASA планирует доставлять на поверхность Луны, будет весить от 500 до 1000 килограммов."
Или я чегото не понимаю или редакторы от балды пишут...
magneet
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:39

Набор не связанных слов...NASA намерено приобрести места на посадках... энто что значит какие "посадки"? ...приобретать места на небольших коммерческих спутниках.. ага коммерческие спутники аж стаями на Луну летают, может кто то хоть один вспомнит? ))..коммерческий самолет превратится в достаточно большую платформу для доставки людей на поверхность Луны.... какой нафиг самолет?? эпоха шаттлов в прошлом, никакие "самолеты" ни на земле а тем более на Луне где нет атмосферы летать не планируют. Нет их в природе да и планах постройки.
PS Какой то бред а не статья, пьяная блондинка что то кинула в гугл переводчик и не читая давай репостить...
Джон
 
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