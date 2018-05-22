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Ті, хто отримують субсидію,
витрачають на 20% більше...

Ті, хто отримують субсидію, витрачають на 20% більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:28

Ті, хто отримують субсидію, витрачають на 20% більше...

Пропонуємо до обговорення:
Домогосподарства, які отримують субсидію, витрачають на 20% газу більше, ніж їхні сусіди

Дивися повний текст Ті, хто отримують субсидію, витрачають на 20% більше газу - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:28

Субсидианты не озабочены экономией, поэтому у них на 4...5 градусов теплее.
Теплосети зарабатывают больше.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:53

Re: Ті, хто отримують субсидію, витрачають на 20% більше...

Жить в тепле и кушать горячее не национал-патриотично. Урезать, урезать и ещё раз - урезать.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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