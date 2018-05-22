Домогосподарства, які отримують субсидію, витрачають на 20% газу більше, ніж їхні сусіди
Дивися повний текст Ті, хто отримують субсидію, витрачають на 20% більше газу - ЗМІ.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 09:28
Ті, хто отримують субсидію, витрачають на 20% більше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ті, хто отримують субсидію, витрачають на 20% більше газу - ЗМІ.
Додано: Сер 30 тра, 2018 09:28
Субсидианты не озабочены экономией, поэтому у них на 4...5 градусов теплее.
Теплосети зарабатывают больше.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Сер 30 тра, 2018 09:53
Re: Ті, хто отримують субсидію, витрачають на 20% більше...
Жить в тепле и кушать горячее не национал-патриотично. Урезать, урезать и ещё раз - урезать.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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