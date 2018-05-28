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Українці за останні два роки
збільшили купівлю імпортних...

Українці за останні два роки збільшили купівлю імпортних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:30

Українці за останні два роки збільшили купівлю імпортних...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом останнього року кожен другий українець (50%) купував товари імпортного виробництва

Дивися повний текст Українці за останні два роки збільшили купівлю імпортних товарів (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:30

Бред. Покупали импортные товары %90 в лучшем случае. Овощи\фрукты и те импорт, ещё стоит упомянуть о квазиимпортных товарах, т.е. изготовленных частично или полностью с применением импортного сырья.
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
shev4uk
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:50

Re: Українці за останні два роки збільшили купівлю імпортних

У ЭТИХ цель всех исследований/опросов найти любые признаки покращень и впрыснуть в истощенный мозг скачущих пересичных.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:53

shev4uk

  shev4uk написав:Бред. Покупали импортные товары %90 в лучшем случае. Овощи\фрукты и те импорт, ещё стоит упомянуть о квазиимпортных товарах, т.е. изготовленных частично или полностью с применением импортного сырья.


Мне интересно, если используешь украинскую проститутку, которая ела импортные продукты, то что это, импорт или нет? :D
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