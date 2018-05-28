Протягом останнього року кожен другий українець (50%) купував товари імпортного виробництва
Дивися повний текст Українці за останні два роки збільшили купівлю імпортних товарів (інфографіка).
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Додано: Сер 30 тра, 2018 09:30
Українці за останні два роки збільшили купівлю імпортних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці за останні два роки збільшили купівлю імпортних товарів (інфографіка).
Додано: Сер 30 тра, 2018 09:30
Бред. Покупали импортные товары %90 в лучшем случае. Овощи\фрукты и те импорт, ещё стоит упомянуть о квазиимпортных товарах, т.е. изготовленных частично или полностью с применением импортного сырья.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 09:50
Re: Українці за останні два роки збільшили купівлю імпортних
У ЭТИХ цель всех исследований/опросов найти любые признаки покращень и впрыснуть в истощенный мозг скачущих пересичных.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Сер 30 тра, 2018 09:53
Мне интересно, если используешь украинскую проститутку, которая ела импортные продукты, то что это, импорт или нет?
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