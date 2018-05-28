Українці за останні два роки збільшили купівлю імпортних...

Додано: Сер 30 тра, 2018 09:30

Бред. Покупали импортные товары %90 в лучшем случае. Овощи\фрукты и те импорт, ещё стоит упомянуть о квазиимпортных товарах, т.е. изготовленных частично или полностью с применением импортного сырья.

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