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Україна потрапила в десятку
найбільших світових...

Україна потрапила в десятку найбільших світових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:37

Україна потрапила в десятку найбільших світових...

Пропонуємо до обговорення:
Україна за результатами 2017 року експортувала м'яса птиці на $313,4 млн

Дивися повний текст Україна потрапила в десятку найбільших світових експортерів курятини.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:37

Молодцы - хоть где-то честная перемога. Хотелось бы видеть наших и в свежем (не мороженном мясе): Chicken Exports by Country: Fresh
Below are the 15 countries that exported the highest dollar value worth of fresh or chilled chicken during 2017, encompassing both cut and uncut fresh meat:

Netherlands: US$1.4 billion (23.6% of fresh poultry meat exports)
Poland: $896.6 million (15.3%)
Belgium: $651 million (11.1%)
United States: $591.7 million (10.1%)
Germany: $464.4 million (7.9%)
China: $205.1 million (3.5%)
France: $196.3 million (3.3%)
Italy: $145.3 million (2.5%)
Belarus: $139.8 million (2.4%)
Austria: $126.3 million (2.1%)
Hungary: $107.1 million (1.8%)
Spain: $105.8 million (1.8%)
Saudi Arabia: $93.5 million (1.6%)
United Kingdom: $93.1 million (1.6%)
Romania: $83 million (1.4%)
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