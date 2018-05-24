За його словами, мова йде про накладення забезпечувальних заходів на акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG. За його даними, ці акції вже заморожені.
Дивися повний текст Суд заморозив акції двох газопроводів "Газпрому" – ЗМІ.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 09:58
Суд заморозив акції двох газопроводів "Газпрому" – ЗМІ
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Дивися повний текст Суд заморозив акції двох газопроводів "Газпрому" – ЗМІ.
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:17
Да уж, с названием статьи лажа. Аки желтая пресса. Неужели перепечатывая статью в лом ее почитать ?
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:29
Одни кастрюлеголовые остались потомушта.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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