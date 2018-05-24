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Суд заморозив акції двох
газопроводів "Газпрому" – ЗМІ

Суд заморозив акції двох газопроводів "Газпрому" – ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:58

Суд заморозив акції двох газопроводів "Газпрому" – ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, мова йде про накладення забезпечувальних заходів на акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG. За його даними, ці акції вже заморожені.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:17

Да уж, с названием статьи лажа. Аки желтая пресса. Неужели перепечатывая статью в лом ее почитать ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:29

Одни кастрюлеголовые остались потомушта.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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