За його словами, мова йде про накладення забезпечувальних заходів на акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG. За його даними, ці акції вже заморожені.
Дивися повний текст Суд заморозив акції двох газопроводів "Газпрому" – ЗМІ.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 09:58
Суд заморозив акції двох газопроводів "Газпрому" – ЗМІ
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Дивися повний текст Суд заморозив акції двох газопроводів "Газпрому" – ЗМІ.
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:17
Да уж, с названием статьи лажа. Аки желтая пресса. Неужели перепечатывая статью в лом ее почитать ?
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:13
Судебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream в Швейцарии
Швейцарские судебные приставы посетили во вторник вечером офис компании Nord Stream в кантоне Цуг в Швейцарии в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» с «Нафтогазом Украины». Об этом сообщили два независимых источника в отрасли.
«Местные судебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream в Цуге в рамках обеспечительных мер по исполнению решения Стокгольма», — заявил один из них.
«Обеспечение решения Стокгольма началось в Швейцарии», — подтвердил второй.
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