Середня зарплата українців за календарний рік збільшилася до 8480 грн
Дивися повний текст Держстат повідомив, що середня зарплата українців збільшилася на 27,3%.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:11
Держстат повідомив, що середня зарплата українців...
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Дивися повний текст Держстат повідомив, що середня зарплата українців збільшилася на 27,3%.
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:46
Выходит в среднем, и жить украинцы в Украине за год стали на 27,3% опять лучше. Такие приятные ощущения, как я понимаю зрадофобов! Вряд ли где нить за рубежом украинцы могут похвастаться подобными достижениями, в среднем...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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