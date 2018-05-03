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Держстат повідомив, що
середня зарплата українців...

Держстат повідомив, що середня зарплата українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:11

Держстат повідомив, що середня зарплата українців...

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата українців за календарний рік збільшилася до 8480 грн

Дивися повний текст Держстат повідомив, що середня зарплата українців збільшилася на 27,3%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:46

Выходит в среднем, и жить украинцы в Украине за год стали на 27,3% опять лучше. Такие приятные ощущения, как я понимаю зрадофобов! Вряд ли где нить за рубежом украинцы могут похвастаться подобными достижениями, в среднем...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:12

Якби сказали що мінімалка тисячу євро.Тоді це щось,ми йдемо в Європу,а так це понти,скоро і працювати не буде кому.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:21

  vovaplus написав:Якби сказали що мінімалка тисячу євро.Тоді це щось,ми йдемо в Європу,а так це понти,скоро і працювати не буде кому.

не переживайте, пенсионеров и студентов хватит...
kentavr
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:22

если читать эту статью без отрыва от других новостей, то вроде как перемога. Но если почитать https://news.finance.ua/ua/news/-/42710 ... 33-ekspert и https://news.finance.ua/ru/news/-/42720 ... -na-poezda то уже и нет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:27

Тот же источник информирует - количество работников, которым не выплачена з/п % к апрелю -99,9%. Средняя задолженность на 1 работника -13397грн
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:29

Re: Держстат повідомив, що середня зарплата українців...

Двоюродная сестра работает в библиотеке университета, последнее повышение дало прибавку в размере 112 грн., общая зарплата на руки в мес. 4564 грн.
Думаю однозначно это перемога.
Black Jack - White Business
ruvex
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