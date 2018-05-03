Держстат повідомив, що середня зарплата українців...

Додано: Сер 30 тра, 2018 10:46

Выходит в среднем, и жить украинцы в Украине за год стали на 27,3% опять лучше. Такие приятные ощущения, как я понимаю зрадофобов! Вряд ли где нить за рубежом украинцы могут похвастаться подобными достижениями, в среднем...

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.