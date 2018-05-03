Середня зарплата українців за календарний рік збільшилася до 8480 грн
Дивися повний текст Держстат повідомив, що середня зарплата українців збільшилася на 27,3%.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:11
Держстат повідомив, що середня зарплата українців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат повідомив, що середня зарплата українців збільшилася на 27,3%.
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:46
Выходит в среднем, и жить украинцы в Украине за год стали на 27,3% опять лучше. Такие приятные ощущения, как я понимаю зрадофобов! Вряд ли где нить за рубежом украинцы могут похвастаться подобными достижениями, в среднем...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:12
Якби сказали що мінімалка тисячу євро.Тоді це щось,ми йдемо в Європу,а так це понти,скоро і працювати не буде кому.
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:21
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:22
если читать эту статью без отрыва от других новостей, то вроде как перемога. Но если почитать https://news.finance.ua/ua/news/-/42710 ... 33-ekspert и https://news.finance.ua/ru/news/-/42720 ... -na-poezda то уже и нет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:27
Тот же источник информирует - количество работников, которым не выплачена з/п % к апрелю -99,9%. Средняя задолженность на 1 работника -13397грн
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:29
Re: Держстат повідомив, що середня зарплата українців...
Двоюродная сестра работает в библиотеке университета, последнее повышение дало прибавку в размере 112 грн., общая зарплата на руки в мес. 4564 грн.
Думаю однозначно это перемога.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:21
Re: Держстат повідомив, що середня зарплата українців...
причём тут ваша сестра? речь о средней зп по стране.
само понятие "средняя" означает, что у кого-то зп больше средней, а у кого-то меньше.
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:33
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:42
Re: Держстат повідомив, що середня зарплата українців...
у кого-то зп больше средней медианной, у кого-то меньше.
у кого-то "на руки" больше "среднеарифметической", у кого-то меньше.
в этом весь смысл "среднего" медианного или арифметического.
и сравнивать свою зп можно только в разрезе "насколько моя зп больше или меньше средней?", а не в разрезе "моя зп меньше средней, значит средняя посчитана неправильно".
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