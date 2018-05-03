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Держстат повідомив, що
середня зарплата українців...

Держстат повідомив, що середня зарплата українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:00

  Pegasmaster написав:..
у кого-то зп больше средней медианной, у кого-то меньше.
у кого-то "на руки" больше "среднеарифметической", у кого-то меньше.
в этом весь смысл "среднего" медианного или арифметического.
и сравнивать свою зп можно только в разрезе "насколько моя зп больше или меньше средней?", а не в разрезе "моя зп меньше средней, значит средняя посчитана неправильно".

сразу чувствуется знаток макроэкономики, прослезился от силы мысли.. Уважаемый, на простейшем примере. На фирме работает 5 человек: один директор - зп 50к; четыре грузчика - зп 5К. Среднеарифметическая зп по предприятию (метод Гроси) - 14 К; среднемедианная - 5К. Так проще?? Если представить страну мегаразвитой демократии Украину как квазифирму, то люди с зп 5К, коих подавляющее большинство, должны выбирать себе начальника с 50К, ибо такой устав на квазифирме Украина - все работники являются акционерами и имеют право голоса.. Ну да это я куда-то не туда веду.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:01

  Pegasmaster написав:
  ruvex написав:Двоюродная сестра работает в библиотеке университета, последнее повышение дало прибавку в размере 112 грн., общая зарплата на руки в мес. 4564 грн.
Думаю однозначно это перемога.

причём тут ваша сестра? речь о средней зп по стране.
само понятие "средняя" означает, что у кого-то зп больше средней, а у кого-то меньше.

При том, (это как пример) и он говорит о том, что разрыв между меньшим и большим настолько неадекватный по стране, что и выходит подобное. Но всегда можно красиво рапортовать о победах.
А главное в том, насколько %-ов большая часть, а не 1-2% от него стала жить лучше?
Или просто обсуждаем красивые цифры и машем улыбаясь?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:14

Re: Держстат повідомив, що середня зарплата українців...

  sequence написав:На фирме работает 5 человек: один директор - зп 50к; четыре грузчика - зп 5К. Среднеарифметическая зп по предприятию (метод Гроси) - 14 К; среднемедианная - 5К. Так проще??

я не опровергаю ваши расчёты, а поддерживаю.
но всегда есть человек, который получает зп меньше, чем даже средняя медианная.
иначе, это была бы не средняя.
Медианная зарплата отличается от средней, а ее показатели практически всегда ниже. Возьмем еще один пример. В организации работает три человека: курьер (3 тыс. грн), бухгалтер (8 тыс. грн) и директор (20 тыс. грн).
Очевидно, что средняя зарплата на этом предприятии составляет 10333 грн., а медианная – 8 тыс. грн (как уже говорилось выше, это зарплата человека, стоящего посередине списка, то есть, в данном случае, бухгалтера).

курьер в данном примере получает зп меньше средней медианной.
означает ли это, что средняя медианная посчитана неверно? нет, конечно.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:20

Re: Держстат повідомив, що середня зарплата українців...

  ruvex написав:Но всегда можно красиво рапортовать о победах.
А главное в том, насколько %-ов большая часть, а не 1-2% от него стала жить лучше?

я хз насколько это можно назвать победой?
перевод в баксах до и после 2013 года, говорит о реальном снижении зп, курса, уровня жизни и т.п.
но сравнивается 2017 и 2018 периоды. я не сомневаюсь, что в 2018-ом любая средняя зп выше, чем в 2017-ом.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:20

  Pegasmaster написав:.. это зарплата человека, стоящего посередине списка, то есть, в данном случае, бухгалтера..
курьер в данном примере получает зп меньше средней медианной.
немного неверное утверждение. Правильно будет сказать, что среднемедианная зп приближена к доходу большинства - коего на фирме из трех человек толком не сложишь. На моем примере понятнее, но то лирика. В условиях большого имущественного расслоения (наш случай - высокий коэфициент Джини) формула со среднеарифметическим не работает, только среднемедианное. В б/СССР можно было считать среднеарифметическое, думаю, в условной современной Германии также. У нас - нет
sequence
 
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