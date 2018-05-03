Держстат повідомив, що середня зарплата українців...
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Pegasmaster написав:.. у кого-то зп больше средней медианной, у кого-то меньше. у кого-то "на руки" больше "среднеарифметической", у кого-то меньше. в этом весь смысл "среднего" медианного или арифметического. и сравнивать свою зп можно только в разрезе "насколько моя зп больше или меньше средней?", а не в разрезе "моя зп меньше средней, значит средняя посчитана неправильно".
сразу чувствуется знаток макроэкономики, прослезился от силы мысли.. Уважаемый, на простейшем примере. На фирме работает 5 человек: один директор - зп 50к; четыре грузчика - зп 5К. Среднеарифметическая зп по предприятию (метод Гроси) - 14 К; среднемедианная - 5К. Так проще?? Если представить страну мегаразвитой демократии Украину как квазифирму, то люди с зп 5К, коих подавляющее большинство, должны выбирать себе начальника с 50К, ибо такой устав на квазифирме Украина - все работники являются акционерами и имеют право голоса.. Ну да это я куда-то не туда веду.
ruvex написав:Двоюродная сестра работает в библиотеке университета, последнее повышение дало прибавку в размере 112 грн., общая зарплата на руки в мес. 4564 грн. Думаю однозначно это перемога.
причём тут ваша сестра? речь о средней зп по стране. само понятие "средняя" означает, что у кого-то зп больше средней, а у кого-то меньше.
При том, (это как пример) и он говорит о том, что разрыв между меньшим и большим настолько неадекватный по стране, что и выходит подобное. Но всегда можно красиво рапортовать о победах. А главное в том, насколько %-ов большая часть, а не 1-2% от него стала жить лучше? Или просто обсуждаем красивые цифры и машем улыбаясь?
sequence написав:На фирме работает 5 человек: один директор - зп 50к; четыре грузчика - зп 5К. Среднеарифметическая зп по предприятию (метод Гроси) - 14 К; среднемедианная - 5К. Так проще??
я не опровергаю ваши расчёты, а поддерживаю. но всегда есть человек, который получает зп меньше, чем даже средняя медианная. иначе, это была бы не средняя.
Медианная зарплата отличается от средней, а ее показатели практически всегда ниже. Возьмем еще один пример. В организации работает три человека: курьер (3 тыс. грн), бухгалтер (8 тыс. грн) и директор (20 тыс. грн). Очевидно, что средняя зарплата на этом предприятии составляет 10333 грн., а медианная – 8 тыс. грн (как уже говорилось выше, это зарплата человека, стоящего посередине списка, то есть, в данном случае, бухгалтера).
курьер в данном примере получает зп меньше средней медианной. означает ли это, что средняя медианная посчитана неверно? нет, конечно.
ruvex написав:Но всегда можно красиво рапортовать о победах. А главное в том, насколько %-ов большая часть, а не 1-2% от него стала жить лучше?
я хз насколько это можно назвать победой? перевод в баксах до и после 2013 года, говорит о реальном снижении зп, курса, уровня жизни и т.п. но сравнивается 2017 и 2018 периоды. я не сомневаюсь, что в 2018-ом любая средняя зп выше, чем в 2017-ом.
Pegasmaster написав:.. это зарплата человека, стоящего посередине списка, то есть, в данном случае, бухгалтера.. курьер в данном примере получает зп меньше средней медианной.
немного неверное утверждение. Правильно будет сказать, что среднемедианная зп приближена к доходу большинства - коего на фирме из трех человек толком не сложишь. На моем примере понятнее, но то лирика. В условиях большого имущественного расслоения (наш случай - высокий коэфициент Джини) формула со среднеарифметическим не работает, только среднемедианное. В б/СССР можно было считать среднеарифметическое, думаю, в условной современной Германии также. У нас - нет
sequence написав:В условиях большого имущественного расслоения (наш случай - высокий коэфициент Джини) формула со среднеарифметическим не работает, только среднемедианное. В б/СССР можно было считать среднеарифметическое, думаю, в условной современной Германии также. У нас - нет
я вообще не про это говорил. я говорил, что ВСЕГДА есть люди, получающие зп меньше ЛЮБОЙ средней. иначе это была бы не СРЕДНЯЯ. еще раз: сравнивать свою зп можно только в разрезе "насколько моя зп больше или меньше средней?", а не в разрезе "моя зп меньше средней, значит средняя посчитана неправильно".
Pegasmaster написав:я хз насколько это можно назвать победой? перевод в баксах до и после 2013 года, говорит о реальном снижении зп, курса, уровня жизни и т.п. но сравнивается 2017 и 2018 периоды. я не сомневаюсь, что в 2018-ом любая средняя зп выше, чем в 2017-ом.
Больше, но это отнюдь не показатель благополучия. К тому же, процент людей получающих ниже средней - средней уменьшается в связи с абсурдностью таких работ в параллели к уровню жизни с подобной зарплатой. Спрос на подобные работы уменьшается, люди не находя иного выхода уезжают. С другой стороны дормоеды, коих в государстве с введением новых гос. структур, а над ними контролирующих гос. структур растет. Отсюда в одном направлении уже можно и плясать.
Pegasmaster написав: я хз насколько это можно назвать победой? перевод в баксах до и после 2013 года, говорит о реальном снижении зп, курса, уровня жизни и т.п. но сравнивается 2017 и 2018 периоды. я не сомневаюсь, что в 2018-ом любая средняя зп выше, чем в 2017-ом.
Нужно еще учитывать, что в мире выросла цена на продукты питания, особенно на мясо, за последние 10 лет почти в два раза и продолжает расти.
ruvex написав:К тому же, процент людей получающих ниже средней - средней уменьшается в связи с абсурдностью таких работ в параллели к уровню жизни с подобной зарплатой. Спрос на подобные работы уменьшается, люди не находя иного выхода уезжают.
надеюсь на это. я вообще хз как на 4500 грн в месяц можно прожить. такое, коммуналка + бак бензина.