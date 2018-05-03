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Держстат повідомив, що
середня зарплата українців...

Держстат повідомив, що середня зарплата українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:55

  Pegasmaster написав: я вообще не про это говорил. я говорил, что ВСЕГДА есть люди, получающие зп меньше ЛЮБОЙ средней. иначе это была бы не СРЕДНЯЯ. еще раз: сравнивать свою зп можно только в разрезе "насколько моя зп больше или меньше средней?", а не в разрезе "моя зп меньше средней, значит средняя посчитана неправильно".

Вы абсолютно правы, народ что Вам пишет как по мне загоняется или тупит. Но, думаю это связано с негодованием падения уровня жизни. Говоря о росте зп, да номинально выросла 27%, но реально думаю неизменна в сравнении с 2017 даже ибо инфляция сьедает рост зп.
Ares
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:55

Re: Держстат повідомив, що середня зарплата українців...

  locustsucol написав:Нужно еще учитывать, что в мире выросла цена на продукты питания, особенно на мясо, за последние 10 лет почти в два раза и продолжает расти.

учитывая, что Украина производит немало продовольствия, рост уровня благосостояния мог бы быть и больше.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:58

  Pegasmaster написав: надеюсь на это. я вообще хз как на 4500 грн в месяц можно прожить. такое, коммуналка + бак бензина.

И соглашусь - 4500 грн это анреал турнамент жить, мое мнение минимум 26000 грн в мес что б кое как норм жить (в Киеве)
Ares
 
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