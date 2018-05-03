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Держстат повідомив, що середня зарплата українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:55
Pegasmaster написав:
я вообще не про это говорил. я говорил, что ВСЕГДА есть люди, получающие зп меньше ЛЮБОЙ средней. иначе это была бы не СРЕДНЯЯ. еще раз: сравнивать свою зп можно только в разрезе "насколько моя зп больше или меньше средней?", а не в разрезе "моя зп меньше средней, значит средняя посчитана неправильно".
Вы абсолютно правы, народ что Вам пишет как по мне загоняется или тупит. Но, думаю это связано с негодованием падения уровня жизни. Говоря о росте зп, да номинально выросла 27%, но реально думаю неизменна в сравнении с 2017 даже ибо инфляция сьедает рост зп.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 14:55
locustsucol написав:
Нужно еще учитывать, что в мире выросла цена на продукты питания, особенно на мясо, за последние 10 лет почти в два раза и продолжает расти.
учитывая, что Украина производит немало продовольствия, рост уровня благосостояния мог бы быть и больше.
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Pegasmaster
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Додано: Сер 30 тра, 2018 14:58
Pegasmaster написав:
надеюсь на это. я вообще хз как на 4500 грн в месяц можно прожить. такое, коммуналка + бак бензина.
И соглашусь - 4500 грн это анреал турнамент жить, мое мнение минимум 26000 грн в мес что б кое как норм жить (в Киеве)
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Ares
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