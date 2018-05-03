Держстат повідомив, що середня зарплата українців...

Додано: Сер 30 тра, 2018 19:56

Pegasmaster написав: в этом весь смысл "среднего" медианного или арифметического. в этом весь смысл "среднего" медианного или арифметического.

Ares написав: Вы абсолютно правы, народ что Вам пишет как по мне загоняется или тупит. Но, думаю это связано с негодованием падения уровня жизни. Вы абсолютно правы, народ что Вам пишет как по мне загоняется или тупит. Но, думаю это связано с негодованием падения уровня жизни.

Faceless написав: как и ваше предположение о подавляющем большинстве народа с околоминимальной ЗП. как и ваше предположение о подавляющем большинстве народа с околоминимальной ЗП.

Pegasmaster написав: Украина производит немало продовольствия Украина производит немало продовольствия

О, старый знакомый и снова трубит о перемогах.Тут уже все задолбались бабки тратить с такими то зарплатами, а чем ближе к выборам, тем рост производства, рабочихъ местов и средней ЗП будет все чаще и больше, а безработица стремиться к нулюО, еще один знакомый. Привет. Я так и не дождался вакансии, где вчерашний студент у тебя на конторе получает 500 у.е. Сегодня будет вакансия или живем до следующего вброса, чтоб позитивчик подогреть?С Куева выезжали?Пегас, Фейс и Арес, мое предложение еще в силе. Напомню - оплачиваю проезд с Куева в Кропивницкий.Что есть продовольствие? Сою смешать руками с кишками и запаковать в целофан с наклейкой "сосиски"? Один айфон-Х сжирает месячный навар от "инженерной мыслИ" предприятия по выпуску соленых семочек. Нет у нас производства с нормальной добавочной стоимостью. И не будет. В ближайшие лет 7 так точно.