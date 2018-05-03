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Держстат повідомив, що середня зарплата українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:55
Pegasmaster написав:
я вообще не про это говорил. я говорил, что ВСЕГДА есть люди, получающие зп меньше ЛЮБОЙ средней. иначе это была бы не СРЕДНЯЯ. еще раз: сравнивать свою зп можно только в разрезе "насколько моя зп больше или меньше средней?", а не в разрезе "моя зп меньше средней, значит средняя посчитана неправильно".
Вы абсолютно правы, народ что Вам пишет как по мне загоняется или тупит. Но, думаю это связано с негодованием падения уровня жизни. Говоря о росте зп, да номинально выросла 27%, но реально думаю неизменна в сравнении с 2017 даже ибо инфляция сьедает рост зп.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 14:55
locustsucol написав:
Нужно еще учитывать, что в мире выросла цена на продукты питания, особенно на мясо, за последние 10 лет почти в два раза и продолжает расти.
учитывая, что Украина производит немало продовольствия, рост уровня благосостояния мог бы быть и больше.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 14:58
Pegasmaster написав:
надеюсь на это. я вообще хз как на 4500 грн в месяц можно прожить. такое, коммуналка + бак бензина.
И соглашусь - 4500 грн это анреал турнамент жить, мое мнение минимум 26000 грн в мес что б кое как норм жить (в Киеве)
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Додано: Сер 30 тра, 2018 17:33
Pegasmaster написав:
учитывая, что Украина производит немало продовольствия, рост уровня благосостояния мог бы быть и больше.
Могла бы, если бы Украина не была одной из трех стран на планете с отсутствием права покупки и продажи земли, плюс если бы не было совкового жесткого регулирования цен на продукты ради популизма и совка, которое только в прошлом году начли повсеместно отменять по Украине.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 18:01
sequence написав: Pegasmaster написав:
само понятие "средняя" означает, что у кого-то зп больше средней, а у кого-то меньше.
а есть среднемедианная, но ее никто не озвучивает, потому что значительно меньше. Также забывают, что "на руки" чего то перепадает значительно меньше даже со "среднеарифметической"
Был обзор Госстата, где и медиану посчитали. Она не сильно ниже средневзвешенной
sequence написав: Pegasmaster написав:
..
у кого-то зп больше средней медианной, у кого-то меньше.
у кого-то "на руки" больше "среднеарифметической", у кого-то меньше.
в этом весь смысл "среднего" медианного или арифметического.
и сравнивать свою зп можно только в разрезе "насколько моя зп больше или меньше средней?", а не в разрезе "моя зп меньше средней, значит средняя посчитана неправильно".
сразу чувствуется знаток макроэкономики, прослезился от силы мысли.. Уважаемый, на простейшем примере. На фирме работает 5 человек: один директор - зп 50к; четыре грузчика - зп 5К. Среднеарифметическая зп по предприятию (метод Гроси) - 14 К; среднемедианная - 5К. Так проще?? Если представить страну мегаразвитой демократии Украину как квазифирму, то люди с зп 5К, коих подавляющее большинство, должны выбирать себе начальника с 50К, ибо такой устав на квазифирме Украина - все работники являются акционерами и имеют право голоса.. Ну да это я куда-то не туда веду.
Сразу чувствуется любитель притянутых за уши примеров. Фирмы подобным вашим раскладами ФОТ не относятся к реальности, как и ваше предположение о подавляющем большинстве народа с околоминимальной ЗП.
ruvex написав: Pegasmaster написав: ruvex написав:
Двоюродная сестра работает в библиотеке университета, последнее повышение дало прибавку в размере 112 грн., общая зарплата на руки в мес. 4564 грн.
Думаю однозначно это перемога.
причём тут ваша сестра? речь о средней зп по стране.
само понятие "средняя" означает, что у кого-то зп больше средней, а у кого-то меньше.
При том, (это как пример) и он говорит о том, что разрыв между меньшим и большим настолько неадекватный по стране, что и выходит подобное. Но всегда можно красиво рапортовать о победах.
А главное в том, насколько %-ов большая часть, а не 1-2% от него стала жить лучше?
Или просто обсуждаем красивые цифры и машем улыбаясь?
В чем именно неадекватно большой разрыв? Работа библиотекаря, по вашему, относится к высококвалифицированному труду, или хотя бы с профессией, позволяющей иметь средний по стране доход?
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Додано: Сер 30 тра, 2018 18:47
Уже все забыли или что-то изменилось?- инклюзивность экономического развития в Украине за последние 5 лет снизилась на 6,8%, что отображает уменьшение количества людей, которые фактически включены в процесс экономического роста и получают выгоды от него. Украина потеряла две позиции и заняла 49 место среди 74 РАЗВИВАЮЩИХСЯ стран согласно индексу инклюзивности экономического развития. Исследования индекса The Inclusive Development Index (IDI) 2018
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Додано: Сер 30 тра, 2018 19:56
Pegasmaster написав:
в этом весь смысл "среднего" медианного или арифметического.
О, старый знакомый и снова трубит о перемогах.
Тут уже все задолбались бабки тратить с такими то зарплатами, а чем ближе к выборам, тем рост производства, рабочихъ местов и средней ЗП будет все чаще и больше, а безработица стремиться к нулю
Ares написав:
Вы абсолютно правы, народ что Вам пишет как по мне загоняется или тупит. Но, думаю это связано с негодованием падения уровня жизни.
О, еще один знакомый. Привет. Я так и не дождался вакансии, где вчерашний студент у тебя на конторе получает 500 у.е. Сегодня будет вакансия или живем до следующего вброса, чтоб позитивчик подогреть?
Faceless написав:
как и ваше предположение о подавляющем большинстве народа с околоминимальной ЗП.
С Куева выезжали?
Пегас, Фейс и Арес, мое предложение еще в силе. Напомню - оплачиваю проезд с Куева в Кропивницкий.
Pegasmaster написав:
Украина производит немало продовольствия
Что есть продовольствие? Сою смешать руками с кишками и запаковать в целофан с наклейкой "сосиски"? Один айфон-Х сжирает месячный навар от "инженерной мыслИ" предприятия по выпуску соленых семочек. Нет у нас производства с нормальной добавочной стоимостью. И не будет. В ближайшие лет 7 так точно.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 20:15
trix_kr написав:С Куева выезжали?
Пегас, Фейс и Арес, мое предложение еще в силе. Напомню - оплачиваю проезд с Куева в Кропивницкий.
Я вот как раз сейчас не в Киеве.
Вы бы лучше вспоминали, как тупо слились с темы в предыдущей дискуссии, когда возразить стало нечего.
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Pegasmaster написав:
Украина производит немало продовольствия
Что есть продовольствие? Сою смешать руками с кишками и запаковать в целофан с наклейкой "сосиски"? [/quote]
Ну если вы даже сосисок нормальных не видели, это лишь ваши проблемы, это никак не относится к факту, что продовольствия мы производим немало. Собственно, то же относится и к тому что вы не знаете и не хотите знать о отечественном производстве (да и сфере услуг) с высокой ДС, они от этого не исчезают
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Додано: Сер 30 тра, 2018 20:21
Faceless написав:
когда возразить стало нечего.
В смысле? Я туда не заглядывал со своего последнего поста, ибо я не вы - сутками сидеть тут и строчить перемоги. Я уже в той теме вопрос задавал - по статистике у Вас пост выходит раз в час на данном форуме. Т.е. вы походу на ставке. И вы тот пост благополучно подтерли и после этого говорите мне о сливе? Плюсую!
Faceless написав:
не хотите знать о отечественном производстве высокой ДС
Примеры в студию. Затем эти примеры соотносите с экспортом сырья. Т.е. на данный момент эти ваши МЕГО-ГО производства с высоким ДС - каааааапелька.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 20:45
trix_kr написав: Faceless написав:
когда возразить стало нечего.
В смысле? Я туда не заглядывал со своего последнего поста, ибо я не вы - сутками сидеть тут и строчить перемоги. Я уже в той теме вопрос задавал - по статистике у Вас пост выходит раз в час на данном форуме. Т.е. вы походу на ставке. И вы тот пост благополучно подтерли и после этого говорите мне о сливе? Плюсую!
Я если там чего и удалял, то явное хамство. Факт вашего слива там зафиксирован был и до того, вы сами показали, что все это ваше "море" по которому вы якобы знаете статистику по зарплатам лучше госстата - сплошь по неквалифицированному персоналу, а любой пример, где требуется хоть сколько-нибудь образования и квалификации, внезапно показывает доход не менее чем средняя по госстату. И при том вы вечно требовали примеры-доказательства, не приведя ничего, кроме "а вот знаю таких-то". Так что не надо тут как ни в чем ни бывало опять заводить песню о Кропивницком и зарплатах каких-то водителей
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