Держстат повідомив, що середня зарплата українців...
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locustsucol написав:Могла бы, если бы Украина не была одной из трех стран на планете с отсутствием права покупки и продажи земли, плюс если бы не было совкового жесткого регулирования цен на продукты ради популизма и совк
с правом распоряжаться землёй на власный розсуд согласен. однако собственникам придется всё равно объединяться для более эффективного землепользования. насчёт цен - считаю, что всё таки должен быть набор социально значимых продуктов с регулируемыми государством ценами. у нас еще безусловный доход не платится, пенсионерам тяжело выживать.
trix_kr написав:Пегас, Фейс и Арес, мое предложение еще в силе. Напомню - оплачиваю проезд с Куева в Кропивницкий.
ща все всё бросили и поехали. шо за бред!
trix_kr написав:Нет у нас производства с нормальной добавочной стоимостью. И не будет. В ближайшие лет 7 так точно.
если вы не знаете чего-то, то это не значит, что этого нет. в вашем же Кропивницком есть компания "Радий", которая производит пульты безопасности и электронику для АЭС. недавно они получили лицензию на поставки своей продукции в США. а вы нам про сосиски с соей рассказываете. извините конечно, но электроника для АЭС это мегадобавленная стоимость! п.с. недавно америкосы запустили ракету, первую ступень которой сделали в кб "южный", а вся телеметрия была на датчиках, сделанных на заводе в Харькове, где работает моя жена. а вообще, я хз зачем вы спорите на темы в которых не разбираетесь. это как-то тупо.
Faceless написав:Я если там чего и удалял, то явное хамство.
Ок. Т.е. расскажите нам, как так получается сидеть сутками тут, строчить посты раз в час? Вообще если отмести выходные, праздники и прочее, то выйдет сообщений 11-12 в рабочий 8-и часовой день. Другими словами, судя статистике данного форума - строчить посты на этом форуме - это ваша основная работа. Ведь статистика она такая, правда? Или я где - то ошибся?
Pegasmaster написав:в вашем же Кропивницком есть компания "Радий", которая производит пульты безопасности и электронику для АЭС. недавно они получили лицензию на поставки своей продукции в США. а вы нам про сосиски с соей рассказываете.
То то я думаю, как мегаприбыльное предприятие не так давно шманали https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyi ... radiy.html Сверхприбыльные настолько, шо госсердства пилили... ну-ну С Куева оно куда виднее Вакансии данного предприятия есть на сайтах поиска работ - звоните.
trix_kr написав:То то я думаю, как мегаприбыльное предприятие не так давно шманали
это было в 2014-2015 годах. результаты расследований есть или нет? или только на сайтах бла-бла.com.ua?
trix_kr написав:Вакансии данного предприятия есть на сайтах поиска работ - звоните.
и что? это же у вас всё плохо, зп ж ниже средней, вот вы и ваши друзья берите и звоните. п.с. у меня есть достоверная информация, что получены лицензии на поставку электроники для АЭС в США. вы считаете, что это плохо, ну это ваши трудности. это реальность. прибыли я их не считаю. мне всё равно. но в теме спора, вы опять слились.
Faceless написав:В чем именно неадекватно большой разрыв? Работа библиотекаря, по вашему, относится к высококвалифицированному труду, или хотя бы с профессией, позволяющей иметь средний по стране доход?
Минимальная оплата труда должна соответствовать нормам нормального прожиточного минимума, а не того, что у нас заложено. С одними трусами в 5 лет и вообще без расходов на коммуналку. Это как бы раз. Во-вторых профессия, как бы не ахти по Вашему, но учится нужно тех же 5 лет, если не в курсе, в вышке. По Вашему и тетрадки проверять это так себе, как с балкона плюнуть. Остается провести параллель. Но нимб в любом случае примерять не стоит.
Faceless написав:В чем именно неадекватно большой разрыв? Работа библиотекаря, по вашему, относится к высококвалифицированному труду, или хотя бы с профессией, позволяющей иметь средний по стране доход?
Минимальная оплата труда должна соответствовать нормам нормального прожиточного минимума, а не того, что у нас заложено. С одними трусами в 5 лет и вообще без расходов на коммуналку. Это как бы раз. Во-вторых профессия, как бы не ахти по Вашему, но учится нужно тех же 5 лет, если не в курсе, в вышке. По Вашему и тетрадки проверять это так себе, как с балкона плюнуть. Остается провести параллель. Но нимб в любом случае примерять не стоит.
На вакансию библиотекаря на бирже нужен диплом по специальности, там даже не направляют переучиться на библиотекаря, если есть диплом по другому профилю, говорят только с дипломом библиотечное дело берут. На рабочие профессии, плиииз...