Держстат повідомив, що середня зарплата українців...

Додано: Сер 30 тра, 2018 21:01

trix_kr написав: Пегас, Фейс и Арес, мое предложение еще в силе. Напомню - оплачиваю проезд с Куева в Кропивницкий. Пегас, Фейс и Арес, мое предложение еще в силе. Напомню - оплачиваю проезд с Куева в Кропивницкий.

trix_kr написав: Нет у нас производства с нормальной добавочной стоимостью. И не будет. В ближайшие лет 7 так точно. Нет у нас производства с нормальной добавочной стоимостью. И не будет. В ближайшие лет 7 так точно.

ща все всё бросили и поехали. шо за бред!если вы не знаете чего-то, то это не значит, что этого нет.в вашем же Кропивницком есть компания "Радий", которая производит пульты безопасности и электронику для АЭС. недавно они получили лицензию на поставки своей продукции в США. а вы нам про сосиски с соей рассказываете.извините конечно, но электроника для АЭС это мегадобавленная стоимость!п.с. недавно америкосы запустили ракету, первую ступень которой сделали в кб "южный", а вся телеметрия была на датчиках, сделанных на заводе в Харькове, где работает моя жена.а вообще, я хз зачем вы спорите на темы в которых не разбираетесь. это как-то тупо.