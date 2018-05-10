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Телевізор за кредит кожному
– це просто! Акція Банку...

Телевізор за кредит кожному – це просто! Акція Банку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:32

Телевізор за кредит кожному – це просто! Акція Банку...

Пропонуємо до обговорення:
Телевізор за кредит кожному – це просто! Акція Банку Кредит Дніпро

Дивися повний текст Телевізор за кредит кожному – це просто! Акція Банку Кредит Дніпро.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:32

Жесть. Можно взять кредит, за это дадут телевизор и потом тут же погасить досрочно кредит в первый месяц :) Стоимость телевизора будет равна уплоченной ставке за 1 месяц :) Очередь в банк уже стоит? :)
otg
 
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