Телевізор за кредит кожному – це просто! Акція Банку Кредит Дніпро
Дивися повний текст Телевізор за кредит кожному – це просто! Акція Банку Кредит Дніпро.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:32
Телевізор за кредит кожному – це просто! Акція Банку...
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Дивися повний текст Телевізор за кредит кожному – це просто! Акція Банку Кредит Дніпро.
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:32
Жесть. Можно взять кредит, за это дадут телевизор и потом тут же погасить досрочно кредит в первый месяц :) Стоимость телевизора будет равна уплоченной ставке за 1 месяц :) Очередь в банк уже стоит? :)
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:32
otg
Конечно цена телевизора не будет равна переплате по первому платежу. Там есть куча разовых выплат на старте + первый платеж. Это нужно разбираться с менеджером, так никогда не докопаешься до правды. Поэтому банк оставляет себя в плюсе при любых раскладах - это понятно. Такое может проканать только если "уж совсем все плохо и так собирался брать кредит"
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:58
Ну я с сарказмом. Просто что то новенькое в заманухах
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