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Відсьогодні подорожчали
квитки на потяги

Відсьогодні подорожчали квитки на потяги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:44

Відсьогодні подорожчали квитки на потяги

Пропонуємо до обговорення:
«Укрзалізниця» підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:44

Ну и толку от их подорожания? Билетов в Бердянск (за месяц до поездки :!: ), особенно на предпраздничные дни, как не было, так и нет. Даже подорожавших. Точнее, билеты есть, но они в руках у спекулянтов. УЗ в доле. Не хорошо поступает УЗ в сезон отпусков и массового спроса. Вместо того, чтобы дать дополнительные составы из-за повышенного спроса, и заработать на этом денег, УЗ решила заработать денег, ничего при этом не делая, а всего лишь, повышая тарифы на проезд. Ай, не хорошо...
Хотя, спорный момент - Укрзализныця денег не зарабатывает, а возит пассажиров себе в убыток, а деньги разворовываются. Поэтому давать дополнительные составы и делать хоть что-то для людей - нет смысла.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:02

Долар впав,білети подорожчали,і їх щей немає, а сервіз ще гірший став.Видно треба укр. залізницю розганяти, бо там мафія засіла неубиваєма. Чому в поляків поїздів багато,один за одним ідуть,не зовсім повні,і їм вигідно,а за сервіз і мови нема,набагато кращий.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:05

З черговим"покращенням",пересічні.На жаль не сервісу.
sena_2008atp
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