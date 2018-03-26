«Укрзалізниця» підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.
Дивися повний текст Відсьогодні подорожчали квитки на потяги.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 11:44
Відсьогодні подорожчали квитки на потяги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відсьогодні подорожчали квитки на потяги.
Додано: Сер 30 тра, 2018 11:44
Ну и толку от их подорожания? Билетов в Бердянск (за месяц до поездки ), особенно на предпраздничные дни, как не было, так и нет. Даже подорожавших. Точнее, билеты есть, но они в руках у спекулянтов. УЗ в доле. Не хорошо поступает УЗ в сезон отпусков и массового спроса. Вместо того, чтобы дать дополнительные составы из-за повышенного спроса, и заработать на этом денег, УЗ решила заработать денег, ничего при этом не делая, а всего лишь, повышая тарифы на проезд. Ай, не хорошо...
Хотя, спорный момент - Укрзализныця денег не зарабатывает, а возит пассажиров себе в убыток, а деньги разворовываются. Поэтому давать дополнительные составы и делать хоть что-то для людей - нет смысла.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:02
Долар впав,білети подорожчали,і їх щей немає, а сервіз ще гірший став.Видно треба укр. залізницю розганяти, бо там мафія засіла неубиваєма. Чому в поляків поїздів багато,один за одним ідуть,не зовсім повні,і їм вигідно,а за сервіз і мови нема,набагато кращий.
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:53
Енергоресурси подорожчали. А головне, у нас все ще занадто дешево коштує подорож залізницею, тому й мало грошей на її оновлення. Ціна буде підвищуватись ще декілька разів.
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:33
Re: Відсьогодні подорожчали квитки на потяги
Наконец-то будем ездить с комфортом.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:51
Re: відсьогодні
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:53
Re: квитки
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