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Відсьогодні подорожчали квитки на потяги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:35
sal написав:
Точно ще декилька разив? а не больше Вряд ли энергоресурсы перестанут дорожчати.
Так, вдвічі. Тому 10% подорожчання - не змінить ситуації. Для істотно кращих умов та розвитка залізниці потрібно піднімати відразу вдвічі.
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locustsucol
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