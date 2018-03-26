RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відсьогодні подорожчали
квитки на потяги

Відсьогодні подорожчали квитки на потяги
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:35

  sal написав: Точно ще декилька разив? а не больше Вряд ли энергоресурсы перестанут дорожчати.

Так, вдвічі. Тому 10% подорожчання - не змінить ситуації. Для істотно кращих умов та розвитка залізниці потрібно піднімати відразу вдвічі.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 611
З нами з: 27.08.15
Подякував: 304 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 20:09

  locustsucol написав:
  sal написав: Точно ще декилька разив? а не больше Вряд ли энергоресурсы перестанут дорожчати.

Так, вдвічі. Тому 10% подорожчання - не змінить ситуації. Для істотно кращих умов та розвитка залізниці потрібно піднімати відразу вдвічі.

Тю! Так давайте раз в 10! Ну так чтоб наверняка.
А следующей весной опять услышать что перевозки убыточны и цены необходимо поднять.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1242
З нами з: 22.10.11
Подякував: 159 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 20:17

Господа, молоко тоже дорожает. За последние пару месяцев на те же 10-15%. Не хотите повозмущаться по этому поводу?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 111
З нами з: 26.02.18
Подякував: 34 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 36 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Молочні продукти за рік подорожчали на 33% - експерт
R2 » Вів 29 тра, 2018 12:59
5 207
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 19:52
eu331985
В Україні з 1 квітня подорожчають залізничні квитки
R2 » Нед 01 кві, 2018 20:54
1 144
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 кві, 2018 20:54
Тракторист
Дешеві квитки: куди і коли будемо літати лоукостами...
R2 » Пон 26 бер, 2018 09:31
8 558
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 09:28
antey718

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4941)
30.05.2018 21:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.