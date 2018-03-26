Відсьогодні подорожчали квитки на потяги

Так, вдвічі. Тому 10% подорожчання - не змінить ситуації. Для істотно кращих умов та розвитка залізниці потрібно піднімати відразу вдвічі.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 17:35
Додано: Сер 30 тра, 2018 20:09
Тю! Так давайте раз в 10! Ну так чтоб наверняка.
А следующей весной опять услышать что перевозки убыточны и цены необходимо поднять.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Сер 30 тра, 2018 20:17
Господа, молоко тоже дорожает. За последние пару месяцев на те же 10-15%. Не хотите повозмущаться по этому поводу?
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