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Відсьогодні подорожчали квитки на потяги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:35
sal написав:
Точно ще декилька разив? а не больше Вряд ли энергоресурсы перестанут дорожчати.
Так, вдвічі. Тому 10% подорожчання - не змінить ситуації. Для істотно кращих умов та розвитка залізниці потрібно піднімати відразу вдвічі.
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locustsucol
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Додано: Сер 30 тра, 2018 20:09
locustsucol написав: sal написав:
Точно ще декилька разив? а не больше Вряд ли энергоресурсы перестанут дорожчати.
Так, вдвічі. Тому 10% подорожчання - не змінить ситуації. Для істотно кращих умов та розвитка залізниці потрібно піднімати відразу вдвічі.
Тю! Так давайте раз в 10! Ну так чтоб наверняка.
А следующей весной опять услышать что перевозки убыточны и цены необходимо поднять.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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rotator
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Додано: Сер 30 тра, 2018 20:17
Господа, молоко тоже дорожает. За последние пару месяцев на те же 10-15%. Не хотите повозмущаться по этому поводу?
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 30 тра, 2018 21:42
Gastarbaiter написав:
Господа, молоко тоже дорожает. За последние пару месяцев на те же 10-15%. Не хотите повозмущаться по этому поводу?
Молоко дорожает или дешевеет сезонно. У нас например на зиму фермерское было 16 грн - л., теперь стало 15, будет говорят 14.
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ruvex
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Додано: Сер 30 тра, 2018 21:50
ruvex написав:
Молоко дорожает или дешевеет сезонно. У нас например на зиму фермерское было 16 грн - л., теперь стало 15, будет говорят 14.
А в торговых сетях об этом знают? Пока что никакой сезонности не заметил. Только туземун.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 30 тра, 2018 22:28
Gastarbaiter написав: ruvex написав:
Молоко дорожает или дешевеет сезонно. У нас например на зиму фермерское было 16 грн - л., теперь стало 15, будет говорят 14.
А в торговых сетях об этом знают? Пока что никакой сезонности не заметил. Только туземун.
Не знаю, что они там знают. Я уже два года беру в оф. точках продажи ферм. хоз.
После того, как два раза молоко с торговых сетей пропало в холодильнике, именно не скисло, а превратилось в горькую воду с осадком с неприятным запахом.
А вот фермерское скисает и можно его использовать.
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ruvex
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Додано: Сер 30 тра, 2018 22:49
ruvex написав:
Наконец-то будем ездить с комфортом.
откуда такие фантазии?...
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Додано: Сер 30 тра, 2018 22:55
Тракторист написав: ruvex написав:
Наконец-то будем ездить с комфортом.
откуда такие фантазии?...
Гротеск и ничего более.
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