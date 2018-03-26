Відсьогодні подорожчали квитки на потяги

Так, вдвічі. Тому 10% подорожчання - не змінить ситуації. Для істотно кращих умов та розвитка залізниці потрібно піднімати відразу вдвічі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:35
Додано: Сер 30 тра, 2018 20:09
Тю! Так давайте раз в 10! Ну так чтоб наверняка.
А следующей весной опять услышать что перевозки убыточны и цены необходимо поднять.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Сер 30 тра, 2018 20:17
Господа, молоко тоже дорожает. За последние пару месяцев на те же 10-15%. Не хотите повозмущаться по этому поводу?
Додано: Сер 30 тра, 2018 21:42
Молоко дорожает или дешевеет сезонно. У нас например на зиму фермерское было 16 грн - л., теперь стало 15, будет говорят 14.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 30 тра, 2018 21:50
Додано: Сер 30 тра, 2018 22:28
Не знаю, что они там знают. Я уже два года беру в оф. точках продажи ферм. хоз.
После того, как два раза молоко с торговых сетей пропало в холодильнике, именно не скисло, а превратилось в горькую воду с осадком с неприятным запахом.
А вот фермерское скисает и можно его использовать.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 30 тра, 2018 22:49
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 30 тра, 2018 22:55
Гротеск и ничего более.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 31 тра, 2018 00:35
подозреваю что это от того что оно пастеризованное. Ведь кипяченное молоко тоже нормально не скисает, а превращается в бурду. Там просто бактерии отвечающие за скисание - убиты высокой температурой, а вот гнилостные могут попасть и из воздуха после открытия упаковки. ИМХО.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Чет 31 тра, 2018 09:29
Как по мне, на ЖД надо оставить только товарняки и электрички + в электричках вагон для людей с инвалидностью. Если расстояние больше, то самолетом. Если люди будут летать больше. то и цены упадут.
Текущая жд ни куда не годится: Киев - Одесса за 7 часов "скоростным" поездом это слишком долго. Замена путей это куча гос денег, весомую часть которых разворуют.
|