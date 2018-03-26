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Відсьогодні подорожчали
квитки на потяги

Відсьогодні подорожчали квитки на потяги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:05

Это для того, чтобы у людей не хватило денег уехать из это страны. Видимо скоро будут переводить на трудодни и отбирать паспорта.
olegpm16
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:55

Re: Відсьогодні подорожчали квитки на потяги

  locustsucol написав:Так, вдвічі. Тому 10% подорожчання - не змінить ситуації. Для істотно кращих умов та розвитка залізниці потрібно піднімати відразу вдвічі.

А чего только в 2 раза?! уже сейчас в машине на бензине, 4 человека едут быстрее и дешевле чем в поезде! А если на газу то и намного дешевле. Повышайте дальше проезд со старыми вонючими вагонами без кондиционера, где поезд тянется по 15-20 часов!
Порохоботы только радуются!
Sunny256
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