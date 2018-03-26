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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 10:05
Это для того, чтобы у людей не хватило денег уехать из это страны. Видимо скоро будут переводить на трудодни и отбирать паспорта.
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:55
Re: Відсьогодні подорожчали квитки на потяги
А чего только в 2 раза?! уже сейчас в машине на бензине, 4 человека едут быстрее и дешевле чем в поезде! А если на газу то и намного дешевле. Повышайте дальше проезд со старыми вонючими вагонами без кондиционера, где поезд тянется по 15-20 часов!
Порохоботы только радуются!
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