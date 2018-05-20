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Справа Насірова: зачитування обвинувального акта може...
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Додано: Сер 30 тра, 2018 12:24
Пропонуємо до обговорення:
Прокурор у справі Романа Насірова Роман Симків заявив, що зачитування обвинувального акта може зайняти і менше 2 років. Про це він повідомив в коментарі РБК-Україна. Зокрема, за його словами, вже зачитано третину обвинувального акта.
Дивися повний текст Справа Насірова: зачитування обвинувального акта може тривати до 2 років
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Додано: Сер 30 тра, 2018 12:24
Да пустите его на органы да все дело, и не тратьте бюджет
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