RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін визначився, як
витрачати бюджетні гроші на...

Кабмін визначився, як витрачати бюджетні гроші на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:33

Кабмін визначився, як витрачати бюджетні гроші на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в постанові уряду, опублікованій в газеті «Урядовий кур'єр».

Дивися повний текст Кабмін визначився, як витрачати бюджетні гроші на розвиток космічної галузі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82233
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:33

Для получения "данных" от космической системы «Сич», нужно собственно иметь сам спутник на орбите которого нет. Как собственно нет и денег на РН для его запуска.
Последний украинский РН "Зенит" улетел зимой с КА Анголсат, хоть запуск РН был удачен но кривые рученки московитов и ЦУ полетом КА Анголсат успешно угробили.
Так что какие данные они хотят получать вопрос риторический)). Если перевести то будет так - деньгми на командировки и болтовню на никому не нужных конференциях и зарплата дармодам на "кормовых" местах. Как видно из бюджета денег на постройку РН нет значит нет спутников то есть и космоса собственно.
Джон
 
Повідомлень: 310
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: myshapiton, sal і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Чет 03 тра, 2018 08:07
78 6528
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 16:33
Елена354
Укравтодор пригрозив перерозподілити гроші, якщо у...
R2 » Вів 29 тра, 2018 13:42
0 32
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 13:42
R2
"Халявні" гроші: де в світі громадянам платять просто...
R2 » Пон 28 тра, 2018 10:38
2 142
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 13:34
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56513)
30.05.2018 13:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.