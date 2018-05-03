Про це йдеться в постанові уряду, опублікованій в газеті «Урядовий кур'єр».
Дивися повний текст Кабмін визначився, як витрачати бюджетні гроші на розвиток космічної галузі.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 12:33
Кабмін визначився, як витрачати бюджетні гроші на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін визначився, як витрачати бюджетні гроші на розвиток космічної галузі.
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:33
Для получения "данных" от космической системы «Сич», нужно собственно иметь сам спутник на орбите которого нет. Как собственно нет и денег на РН для его запуска.
Последний украинский РН "Зенит" улетел зимой с КА Анголсат, хоть запуск РН был удачен но кривые рученки московитов и ЦУ полетом КА Анголсат успешно угробили.
Так что какие данные они хотят получать вопрос риторический)). Если перевести то будет так - деньгми на командировки и болтовню на никому не нужных конференциях и зарплата дармодам на "кормовых" местах. Как видно из бюджета денег на постройку РН нет значит нет спутников то есть и космоса собственно.
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